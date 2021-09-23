Катунь24: Жителям Алтайского края предлагают оценить уровень информационной открытости губернатора и органов власти
Участие в социологическом исследовании – анонимное, а результаты будут использованы только в обобщенном виде, уточняет управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
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Цель исследования – получить объективные и достоверные сведения об уровне информационной открытости губернатора Алтайского края и органов исполнительной власти региона.
Исследование проводится в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Информационная среда Алтайского края» государственной программы «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 24.01.2020 № 25.
Опрос проходит в онлайн-форме, оставить своё мнение можно здесь.