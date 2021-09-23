Катунь24: Жители Барнаула вновь жалуются на слив канализации в нагорном бору

Проблемная ситуация возникла ещё в апреле 2021 года. Тогда горожане боролись со зловонным озером, образовавшемся в лесу.

Фото: «Инцидент Барнаул» Embedded video for Жители Барнаула вновь жалуются на слив канализации в нагорном бору

Видеозапись, на которой запечатлена ассенизаторская машина, опубликовала местная жительница в паблике «Инцидент Барнаул». По её словам, это происходит в проезде Канатном.

«До каких пор будет продолжаться слив в канализационный коллектор в бору? От машин остаётся вонючая жижа и грязь», – пишет в социальной сети недовольна горожанка.

В комментариях под постом подписчики, вероятно, также страдающие от слива канализации, отметили, что писали обращение в министерство природы и экологии. В ведомстве им ответили, что оштрафовали ассенизаторов. Однако ситуация от штрафов, как указывают горожане в комментариях, не улучшается.

Напомним, о подобной проблеме сообщали на katun24.ru в апреле 2021 года. Барнаульцы заметили образовавшуюся в Ленточном бору «зловонную лужу». Часть горожан считала, что где-то у водоканала забился колодец, а ассенизаторские машины продолжают сливать в них жидкость, поэтому она стала выходить на поверхность в лесу.

Местные жители при этом подтверждали, что сотрудники водоканала действительно боролись с несанкционированными сливами, однако этих усилий для решения проблемы недостаточно. Две трети домов в районе бора – это частный сектор. Каждый дом выкачивает сливную яму один-два раза в год. А это значит, что пока в городе не появятся дополнительные точки слива жидких бытовых отходов, лес будет оставаться в опасности.

Катунь24