Катунь24: Житель Алтайского края поджёг своего знакомого, оскорбившего его мать

От полученных ожогов мужчина скончался. Мститель спрятал его тело в кладовой и сбежал в другой город, чтобы скрыть преступление.

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В одном из сел Михайловского района в конце декабря 2020 года 39-летний обвиняемый распивал спиртное вместе со своим 56-летним знакомым. В какой-то момент второй оскорбил мать первого. Тогда разгневанный мужчина начал избивать обидчика по лицу, а после облил его бензином и поджег. Мужчину потушил зашедший в этот момент в дом односельчанин, однако обвиняемый не дал ему вызвать скорую помощь.

Потерпевший, получив более 50 процентов ожогов тела, вскоре умер. Тогда обвиняемый спрятал тело в кладовую уехал в другой город, где его все-таки задержали в январе 2021 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия он не признавал вину, утверждая, что главный свидетель убийства совершил его сам, а вину переложил на него. Но собранные доказательства подтвердили его вину.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство», оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24