Катунь24: Жюри кинофестиваля, встречи с писателями и фильм-открытие. В Минкультуры края рассказали, как пройдёт Шукшинский фестиваль в 2021 году

Кинофестиваль и литературные встречи пройдут в этом году с 28 сентября по 1 октября 2021 года.

Фото: altairegion22.ru

О переносе фестиваля на осень из-за эпидемиологической обстановки стало известно 5 июня 2021 года. По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, несмотря на то, что из-за ограничений сократилось количество гостей, программа обещает быть обширной и разноплановой.

Кинофестиваль: жюри и работы.

Работы конкурсантов оценит жюри под руководством председателя – ответственного секретаря союза кинематографистов России Михаила Калинина. В состав команды экспертов войдут кинорежиссер Евгений Бедарев, председатель Алтайского отделения союза кинематографистов Владимир Кузнецов, кинооператор Алишер Хамидходжаев и главный редактор телеканала «Толк» Елизавета Манскова. Об этом министр культуры сообщила сегодня, 21 сентября 2021 года, на онлайн конференции.

В рамках кинофестиваля жители Алтайского края смотрят увидеть 11 конкурсных работ на площадках в Барнауле и в Бийске. В их числе: драма «Блокадный дневник» (реж. Андрей Зайцев), фильм «История одной картины» (реж. Руслан Магомадов), «Белый снег» (реж. Николай Хомерики), «Потанцуй со мной» (реж. Никандр Федоров), «Архипелаг» (реж. Алексей Тельнов), картина «Двое видели козу» (реж. Андрей Носков), «Последняя «Милая Болгария» (реж. Алексей Федорченко), «Земля Эльзы» (реж. Юлия Колесик), «Не называй меня Вася» (реж. Альфия Шакирзянова), «На дальних рубежах» (реж. Максим Дашкин), «Кроличья лапа» (реж. Нана Джорджадзе).

Откроется Шукшинский кинофестиваль фильмом «Земля Эльзы». Показ фильма-открытия и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20-00 в кинотеатре «Мир». До того, 27 сентября барнаульцы смогут встретиться с почетной гостьей фестиваля, актрисой Натальей Варлей в концертном зале «Сибирь».

В рамках кинофестиваля участники подали 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу мероприятия вошло около 20 работ, уточняют в Министерстве культуры Алтайского края.

Литературный перекресток: авторы и площадки.

Встречи с читающей публикой, которые проведут известные писатели и поэты России – одна из традиционных составляющих Шукшинских дней на Алтае, которые пройдут и в этом году.

Одной из основных площадок для встреч станет Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова. 28 сентября в 15 часов там пройдёт встреча с пермским прозаиком Павлом Селуковым. На следующий день в 17 часов гости библиотеки смогут задать вопросы писательнице, переводчице и публицисту Марине Кудимовой и поэтессе Инне Кабыш. Кроме того, на других площадках с публикой встретятся лауреат Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края прозаик Михаил Щукин и поэты Максим Бессонов, Алла Поспелова и Арсений Ли.

Подробнее о встречах с писателями можно узнать на сайте краевой библиотеки.

Какие нововведения ждут зрителей на фестивале в 2021 года?

Елена Безрукова также отметила, что в этом году большая часть программы пройдёт в Бийске. Так, жители города смогут встретиться с двумя почётными гостями фестиваля: российским актером Кириллом Зайцевым, который представит свой короткометражный фильм, а также с Анной Ардовой. Обе встречи пройдут 30 сентября в бийском театре драмы.

Кроме того, министр культуры подчеркнула, что в этом году на площадках фестиваля ожидается большое число гостей-студентов. Для них, в том числе, проведут две площадки в педагогических университетах Барнаула и Бийска.

Открытие фестиваля пройдет 28 сентября 2021 года в краевом театре Драмы. Подробная программа кинофестиваля и литературного перекрестка «Шукшин и вся Россия» появится на сайте и в социальных сетях министерства культуры Алтайского края.

Билеты на открытие и мероприятия фестиваля можно будет бесплатно приобрести на площадках их проведения, более подробная информация о них появится чуть позже.

Катунь24