Катунь24: Жителей региона в возрасте 60+ приглашают принять участие в вокальном проекте

Телекомпания НТВ объявляет о новом кастинге программы «Ты супер! 60+».

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В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, домах ветеранов, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры, не имеющие семьи, или имеющие детей и внуков, которые живут далеко или не общаются с ними.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

По словам организаторов конкурса, программа «Ты супер! 60+» нашла отклик у миллионов телезрителей не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. «Ты супер!» давно вышел за рамки обычного телевизионного шоу, став большим социальным проектом.

Прием заявок на конкурс до 15.12.2021. Как подать заявку на конкурс, подробно описано здесь или на странице конкурса на сайте www.ntv.ru. Также вы можете написать письмо на адрес vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru.

Катунь24