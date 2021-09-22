Катунь24: Жительницу Рубцовска осудят за нападение с ножом на горожанку

Также она ударила по голове стеклянной кружкой мужа пострадавшей.

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Июньской ночью 2021 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, через окно пролезла в дом жительницы Рубцовска. Там, приставив пистолет к голове женщины, она угрожала убить её. После гостья четыре раза ударила хозяйку дома ножом в спину, а также приложилась стеклянной кружкой к голове гражданского мужа пострадавшей.

Против агрессивной жительницы Рубцовска возбудили уголовное дело за проникновение в жилище, угрозу убийства и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Катунь24