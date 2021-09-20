Катунь24: Жители Алтайского края могут поддержать краевой театр драмы в конкурсе «Звезда театрала»

Это единственная российская награда в сфере театрального искусства со статусом независимой премии зрительских симпатий.

Фото: 2gis.ru

Лонг-лист премии из десятка претендентов в каждой номинации объявили 14 июля 2021 года. С 15 сентября в каждой категории определили трёх лидеров. Голосование за них началось с нуля.

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина участвует в номинации «Лучший региональный театр». Вместе с ним за приз борются Севастопольский театр им. Луначарского, и Театр драмы им. Волкова из Ярославля.

«Наш театр вошёл в шорт-лист главной зрительской премии страны «Звезда театрала». И это благодаря вам, наши любимые зрители! Огромное спасибо за поддержку, она очень много для нас значит!» – написали на страничке театра во «ВКонтакте».

«Звезда театрала — 2021» подводит зрительский итог минувшему театральному сезону по 18 номинациям: «Лучший спектакль», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший музыкальный спектакль», «Лучший социальный проект в театре» и т. д. Поддержать краевой Театр драмы можно на официальном сайте премии «Звезда театрала».

«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория, уточняют на сайте премии.

Главный приз «Звезды театрала» — фарфоровая статуэтка ручной работы от старейшей чешской мануфактуры Rudolf Kampf, выполненная известным дизайнером Фабрицио Сманиа. Он представляет мима в черном костюме, держащий в руках золотую звезду в 24 карата. Эта эксклюзивная работа была впервые исполнена специально для премии в 2008 году.

Катунь24