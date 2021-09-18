Катунь24: Жители Республики Алтай приехали на избирательный участок на верблюдах

В пятницу, 17 сентября, в 8:00 часов в Республике Алтай открылись 236 избирательных участков, из них 22 – в столице региона – Горно-Алтайске.

Фото: Правительство Республики Алтай

Жители села Жана-Аул Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях. Фотографии опубликовала пресс-служба правительства региона.

«Голосование проходит и в отдаленных населенных пунктах республики. Так, в селе Жана-Аул Кош-Агачского района, расположенном практически на границе России с Монголией, зарегистрировано чуть более 500 избирателей – преимущественно представителей казахского этноса. Здесь местные жители прибыли на избирательный участок в национальных костюмах верхом на верблюдах и лошадях», — сообщается на сайте правительства региона.

Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы РФ. Также в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госсобрания – Эл Курултай по округу №25, выборы 11 глав сельских поселений, а также депутатов районных и сельских советов в ряде муниципальных образований.

Напомним, выборы в стране проходят с 17 по 19 сентября.

Катунь24