ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Жители Алтайского края могут сдать бесплатный тест на ВИЧ

Горняк22
7 часов Ago

С 25 по 26 сентября в регионе пройдёт Всероссийская акция Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Экспресс-тестирование на ВИЧ анонимное, сообщают в региональном Минздраве.

Тест-мобили будут располагаться в трёх городах:

  • 25 сентября с 12:00 до 18:00 — г. Барнаул (ул. Ленина 57, парковка перед гостиницей «Центральная»);
  • 25 Новоалтайск (ул. 7-й микрорайон, 3-а, парковка перед магазином «Магнит»);
  • 26 сентября с 12:00 до 18:00 — г. Бийск (ул. Советской, 205/2, ТРЦ «Ривьера»).

Напомним, в прошлом году Алтайский край впервые принял участие в акции. Тогда тестирование на ВИЧ прошли более 500 человек в пяти городах нашего региона.

Катунь24

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