Катунь24: Жители Алтайского края могут сдать бесплатный тест на ВИЧ
С 25 по 26 сентября в регионе пройдёт Всероссийская акция Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края
Экспресс-тестирование на ВИЧ анонимное, сообщают в региональном Минздраве.
Тест-мобили будут располагаться в трёх городах:
- 25 сентября с 12:00 до 18:00 — г. Барнаул (ул. Ленина 57, парковка перед гостиницей «Центральная»);
- 25 Новоалтайск (ул. 7-й микрорайон, 3-а, парковка перед магазином «Магнит»);
- 26 сентября с 12:00 до 18:00 — г. Бийск (ул. Советской, 205/2, ТРЦ «Ривьера»).
Напомним, в прошлом году Алтайский край впервые принял участие в акции. Тогда тестирование на ВИЧ прошли более 500 человек в пяти городах нашего региона.