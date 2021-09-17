Катунь24: Жители Алтайского края могут сдать бесплатный тест на ВИЧ

С 25 по 26 сентября в регионе пройдёт Всероссийская акция Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Экспресс-тестирование на ВИЧ анонимное, сообщают в региональном Минздраве.

Тест-мобили будут располагаться в трёх городах:

25 сентября с 12:00 до 18:00 — г. Барнаул (ул. Ленина 57, парковка перед гостиницей «Центральная»);

25 Новоалтайск (ул. 7-й микрорайон, 3-а, парковка перед магазином «Магнит»);

26 сентября с 12:00 до 18:00 — г. Бийск (ул. Советской, 205/2, ТРЦ «Ривьера»).

Напомним, в прошлом году Алтайский край впервые принял участие в акции. Тогда тестирование на ВИЧ прошли более 500 человек в пяти городах нашего региона.

Катунь24