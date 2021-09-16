Катунь24: Жириновский предложил разделить школы на мужские, женские и смешанные

По мнению лидера ЛДПР, родители сами должны выбирать, куда отдавать ребенка.

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По мнению Жириновского, это предоставит родителям учеников большую свободу выбора.

«Мы считаем, что школы должны быть разные, родители сами будут выбирать», — цитирует Жириновского РИА «Новости».

Кроме того, депутат даже озвучил названия предполагаемых учебных заведений: «мужской лицей, гимназия для женщин, а смешанная – просто». Жириновский считает, что для матерей-одиночек, например, будет полезно отдавать сыновей в лицей.

Кроме того, депутат призвал отменить в школах экзамены, и заменить их контролем за активностью учеников и профориентацией выпускников.

Катунь24