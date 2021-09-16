Катунь24: Жителя Горно-Алтайска задержали за перевозку трех тонн краснокнижного растения

105 мешков с растениями обнаружили в грузовике 28-летнего жителя Республики Алтай сотрудники ДПС.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

Внешне растения напоминали родиолу розовую, также известную, как золотой корень, общим весом 3007 килограммов. Это редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид растения, занесенный в Красную книгу РФ.

Водителя, перевозившего груз, доставили в отделение МВД России по Шебалинскому району Республики Алтай.

Со слов горожанина, он занимается грузовыми перевозками и возвращался с командировки домой. В одном из сёл Усть-Канского района к нему обратился неизвестный мужчина, который предложил доставить попутный груз за вознаграждение в размере 7500 рублей. Водитель утверждает, что не знал, что находилось в мешках, однако на предложение о доставке неизвестного груза согласился.

В настоящее время эту версию проверяют сотрудники полиции. Изъятое сырьё планируют направить на ботаническую экспертизу, по результатам которой будет проведена оценка причинённого ущерба природным ресурсам, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Катунь24