Катунь24: Жителей Барнаула приглашают принять участие в веломарафоне
18 сентября сеть магазинов PULSE ждёт всех любителей велоспорта на марафоне, который пройдёт в Барнауле по адресу: шоссе Ленточный Бор, рядом с заправкой «Роснефть».
Фото: pixabay.com
Каждому прошедшему дистанцию гонки вручат медаль, на финише участников ждёт питание. Организаторы спортивного мероприятия обещают участникам гонки крутую спортивную атмосферу и отличное настроение, а также интересный отлично размеченный круг, фото и видео после гонки и лотерею среди участников.
К участию допускаются все желающие велосипедисты. Обязательно наличие технически исправного велосипеда и защитного шлема для всех категорий участников. Если велосипедисту еще не исполнилось 18 лет, то необходимо предоставить письменное разрешение на участие от родителей.
На гонке будет представлено 8 категорий:
- Первый старт (для тех, кто впервые участвует в велогонках) — 3 круга.
- Юниоры (2004 — 2006 г. р.) — 4 круга.
- Девушки — 4 круга.
- Мужчины 1991 — 2003 г. р. — 5 кругов.
- Мужчины 1981 — 1990 г. р. — 5 кругов.
- Мужчины 1971 — 1980 г. р. — 5 кругов.
- Мужчины 1961 — 1970 г. р. — 5 кругов.
- Мужчины 1960 г. р. и старше — 4 круга.
Начнётся мероприятие в 10:30 с выдачи номеров участникам.
Регистрация проходит в режиме онлайн на сайте sib-events.ru до 16 сентября 2021 года 22:00. Участник должен заполнить все поля анкеты на сайте и оплатить стартовый взнос.