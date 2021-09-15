Катунь24: Жителей Барнаула приглашают принять участие в веломарафоне

18 сентября сеть магазинов PULSE ждёт всех любителей велоспорта на марафоне, который пройдёт в Барнауле по адресу: шоссе Ленточный Бор, рядом с заправкой «Роснефть».

Фото: pixabay.com

Каждому прошедшему дистанцию гонки вручат медаль, на финише участников ждёт питание. Организаторы спортивного мероприятия обещают участникам гонки крутую спортивную атмосферу и отличное настроение, а также интересный отлично размеченный круг, фото и видео после гонки и лотерею среди участников.

К участию допускаются все желающие велосипедисты. Обязательно наличие технически исправного велосипеда и защитного шлема для всех категорий участников. Если велосипедисту еще не исполнилось 18 лет, то необходимо предоставить письменное разрешение на участие от родителей.

На гонке будет представлено 8 категорий:

Первый старт (для тех, кто впервые участвует в велогонках) — 3 круга.

Юниоры (2004 — 2006 г. р.) — 4 круга.

Девушки — 4 круга.

Мужчины 1991 — 2003 г. р. — 5 кругов.

Мужчины 1981 — 1990 г. р. — 5 кругов.

Мужчины 1971 — 1980 г. р. — 5 кругов.

Мужчины 1961 — 1970 г. р. — 5 кругов.

Мужчины 1960 г. р. и старше — 4 круга.

Начнётся мероприятие в 10:30 с выдачи номеров участникам.

Регистрация проходит в режиме онлайн на сайте sib-events.ru до 16 сентября 2021 года 22:00. Участник должен заполнить все поля анкеты на сайте и оплатить стартовый взнос.

Катунь24