Катунь24: Житель Алтайского края поджёг диван своей сожительнице из-за ссоры

В итоге ущерб от пожара составил 620 тысяч рублей.

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Заявление в полицию на диванного поджигателя поступило от жительницы Первомайского района 1955 года рождения. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры поджёг диван и покинул жилище. В результате возгорания пострадала не только мебель, но и другое имущество собственницы жилья.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — мужчину 1964 года рождения. Он дал признательные показания, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Катунь24