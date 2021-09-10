ГОРНЯК22 10.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Житель Алтайского края поджёг диван своей сожительнице из-за ссоры

Горняк22
8 часов Ago

В итоге ущерб от пожара составил 620 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Заявление в полицию на диванного поджигателя поступило от жительницы Первомайского района 1955 года рождения. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры поджёг диван и покинул жилище. В результате возгорания пострадала не только мебель, но и другое имущество собственницы жилья.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — мужчину 1964 года рождения. Он дал признательные показания, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Катунь24

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