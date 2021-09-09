Катунь24: Житель Новосибирска пытался распространить в Барнауле 173 закладки с гашишем

Судьбу мужчину определит суд.

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В прокуратуре Алтайского края рассказали, что обвиняемый устроился в феврале 2021 года работать распространителем наркотиков в интернет-магазин. В Барнауле он приобреёл оптовую партию запрещённых товаров, после чего на территории Октябрьского района Барнаула разместил три так называемые закладки.

Мужчина попался сотрудникам полиции. У него были обнаружены 173 свёртка, готовых к распространению.

В ходе следственных действий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 118,8 граммов гашиша (смола каннабиса), что является крупным размером. Обвиняемый свою вину признал в полном объёме.

Катунь24