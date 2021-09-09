Катунь24: Женщина выпала из открытой двери автобуса в Омске

Водитель транспорта начал отъезжать от остановки раньше, чем закрыл дверь в салон, из-за чего одна из пассажирок пострадала, сообщает омский новостной портал «Город55».

Фото: Кадр из видео УМВД России по Омской области

Инцидент произошёл вечером 7 сентября 2021 года. 61-летний водитель городского автобуса не закрыл дверь в салоне, когда начал отъезжать от остановки общественного транспорта. В результате 59-летняя пассажирка, которая стояла возле открытых дверей, выпала из двигавшегося автобуса на проезжую часть.

Отмечается, что водитель даже не остановился, чтобы посмотреть, что случилось с пассажиркой, и продолжил движение. Женщину увезли с травмами в больницу, а на водителя автобуса завели административные дела за нарушение правил перевозки людей и невыполнение обязанностей из-за возникновения ДТП.

Катунь24