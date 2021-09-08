Катунь24: Жительница Барнаула выиграла квартиру в акции компании «Мария-Ра»

В акции «Твое лето! Твое время!» поучаствовало больше 130 тысяч жителей из четырёх регионов Сибири.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жительница Барнаула выиграла квартиру в акции компании «Мария-Ра»

Жительница Барнаула Марина Глущенко зарегистрировала всего один чек и выиграла суперприз – квартиру стоимостью 2,5 млн рублей.

Марина одна воспитывает двоих детей. И живёт с ними на съёмной квартире. Всей семьей они переехали из Украины. Теперь женщина может выбрать жилплощадь в любом городе или населённом пункте, где есть магазины сети «Мария-Ра». Сейчас она уже присматривает квартиру в Барнауле и Новоалтайске. Ещё 48 счастливчиков по результатам розыгрыша получили смартфоны, наушники и умные часы.

Акцию «Мария-Ра» совместно с Danone проводит в этом году не первый раз. Уже с 30 августа идёт регистрация чеков с чаем Richard и Curtis. В этой акции разыграют около ста призов и три подарочных сертификата по 500 тысяч рублей. Подробности можно узнать в магазинах сети «Мария-Ра».

Катунь24