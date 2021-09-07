Катунь24: Жители Барнаула останутся без горячей воды на двое суток

Отключение воды потребуется для переустановки заглушек на теплосети.

Фото: pixabay.com

С 12:00 6 сентября до 12:00 8 сентября без горячей воды останутся 29 многоквартирных и 15 частных домов, несколько школ и 3 административных здания на улицах 42-й Краснознамённой бригады, Малахова, Волгоградская, Советской Армии и др.

Адреса, попавшие под отключение, отмечены на карте:

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СГК приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

Катунь24