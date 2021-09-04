Катунь24: Жителям России напомнили о штрафах за хранение заготовок в подвале дома

Хранить законсервированные продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых.

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Юрист Михаил Паюшин сообщил, что с 1 января 2021 года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов. Поправками предусмотрен прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов.

«Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс. рублей», — цитирует юриста РИА Новости.

Жильцы домов часто используют места общего пользования под личные цели, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность, заключил Паюшин.

Катунь24