Катунь24: Жители Барнаула на день останутся без горячей воды

Отключение воды связано с проведением капитального ремонта под строящейся автодорогой в проезде Северном Власихинском.

Фото: pixabay.com

2 сентября с 9:00 до 21:00 следующего дня, 3 сентября 2021 года, без горячей воды останутся 32 многоквартирных дома, 3 детских сада и 2 административных здания на улицах Взлетной, Балтийской, С. Ускова, в проезде Северном Власихинском и на проспекте Энергетиков.

Кратковременное отключение необходимо для монтажа заглушек на трубопроводе, чтобы не ограничивать подачу горячей воды жителям на весь период ремонта, сообщает пресс-центр СГК.

Адреса, попавшие под отключение, отмечены на карте:

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