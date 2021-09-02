Катунь24: Житель Алтайского края решил продать дачу и стал жертвой мошенников

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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Житель Локтевского района решил продать дачный участок и опубликовал объявление в интернете. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить дачный дом и сразу перечислить все деньги.

Под диктовку «покупателя» потерпевший совершил несколько операций со своей картой. Вскоре мужчина получил уведомления на телефон, в которых сообщалось о снятии 175 000 рублей с его расчётного счета.

Потерпевший был в курсе подобных случаев мошенничества, но не думал, что сам станет жертвой злоумышленников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24