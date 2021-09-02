Катунь24: Жители Алтайского края спасли застрявшую в болоте лосиху

Мужчины обнаружили «пленённое» животное во время охоты.

Фото: В КУРСЕ 22

Два жителя селя Ларичиха Тальменского района приехали на местность пострелять в уток. Там, на болоте, они и заметили застрявшую лосиху. Неподалёку её ждали два лосёнка.

Мужчины незамедлительно убрали ружья и принялись спасать животное. Для этого им пришлось фактически выкапывать лосиху из массы, в которой она застряла. Видеозапись спасения животного опубликовали сегодня, 1 сентября 2021 года, в паблике «В курсе 22».

«Итог таков: спасли лосиху от мучительной смерти, а лосят от голода. Ну и что, что остались без уток», – прокомментировали видеозапись в сообщении группы.

Катунь24