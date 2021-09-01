Катунь24: Житель Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве пожилого инвалида

38-летний житель Хабарского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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По данным следствия, в июне 2021 года в одном из сёл Хабарского района обвиняемый распивал спиртные напитки с 65-летним знакомым, который был инвалидом и передвигался на коляске. Во время ссоры мужчина начал избивать своего компаньона, а затем задушил его. Также в мае этого года злоумышленник сломал ребро односельчанке за то, что она не принесла алкоголь.

Как уточняют в пресс-службе СК РФ по Алтайскому краю, мужчина свою вину не признал.

Катунь24