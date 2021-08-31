Катунь24: Жители Новоалтайска жалуются на горы мусора на местном кладбище

Стихийные свалки на Новоалтайском кладбище — проблема давняя. Горы мусора вырастают между могилами ежегодно. Посетители кладбища винят в этом администрацию Новоалтайска. В ситуации разбиралась наш корреспондент Анастасия Меньшакова.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители Новоалтайска жалуются на горы мусора на местном кладбище

Юлия Бекетова часто приезжает на Новоалтайское кладбище. Девушка прибирается на могилах родственников, мусор выносит в специально оборудованные контейнеры. Но не все желающие почтить память близких следуют примеру Юлии.

«У нас прямо напротив могилы моих родственников образовалась свалка. И свалка, в принципе, — это повсеместное. Это не только возле нашей могилы, вообще не убирают уже два или три года. Мусор здесь стихийно наваленный. Люди сами убирают могилы и приносят мусор сюда. Образовалась свалка и дальше все становится больше», — рассказывает Юлия Бекетова.

Последнее пристанище на Новоалтайском кладбище нашли не только усопшие, но и горы мусора. Что мы видим: искусственные цветы, пустые пластиковые бутылки, картонки, листва, мешки с мусором, даже металлическая лавочка расположилась на вершине стихийной свалки. Они здесь на каждом шагу.

В администрации Новоалтайска отмечают: в прошлом году по просьбе горожан провели генеральную уборку. Поставили новые мусорные бункеры: сейчас их 17. Но для кладбища размером 40 гектаров этого недостаточно. Не все доносят мусор до ближайших контейнеров. Комитет администрации по ЖКХ ежегодно заключает контракты на обслуживание территории через аукцион. Но там нет строчки про очистку захоронений.

В комитете пообещали: постараются навести порядок, исходя из бюджета на этот год. Сроков не обозначают. Отмечают: чтобы решить проблему появления свалок, нужно пересмотреть регламент содержания кладбища. Расширить штат сотрудников, которые будут обслуживать захоронения. Но средств на это нет. Сейчас на Новоалтайском кладбище только один смотритель. Следить, куда посетители относят мусор, невозможно.

Катунь24