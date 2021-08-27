Катунь24: Жителя Барнаула осудят за дачу взятки судебному приставу

Осужденному назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 2 миллионов рублей.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В ноябре 2020 года осужденный дал 50 тысяч рублей в качестве первой части взятки судебному приставу-исполнителю УФССП России по Алтайскому краю. За вознаграждение предполагалось принятие им решения о реализации транспортного средства, арестованного в рамках находящегося у должностного лица исполнительного производства, находящегося под залогом. Всего барнаулец должен был передать 200 тысяч рублей.

Преступление выявлено в ходе совместных мероприятий, проведенных УФСБ России по Алтайскому краю и отделом собственной безопасности УФССП по Алтайскому краю, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю. Взяткодатель полностью признал вину в содеянном.

Катунь24