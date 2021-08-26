Катунь24: Жители Алтайского края дополнили своими предложениями программу «Единой России»

Какой должна быть программа работы у депутатов Госдумы следующего созыва? На этот вопрос ответили более трех миллионов россиян, в том числе жители Алтайского края. Их предложения легли в основу программы «Единой России» на федеральном уровне. Программу обсудили в Барнауле.

Embedded video for Жители Алтайского края дополнили своими предложениями программу «Единой России»

Пожелания россиян для федеральной программы собирали с помощью специального интернет-портала. По такому же принципу формируется программа «Единой России» на выборы депутатов АКЗС. Два месяца ее разрабатывали эксперты из различных отраслей.

На заседании отметили, что региональная программа должна разрабатываться с оглядкой на федеральную. Нужно помнить об увеличении темпов социальной газификации, переселения из аварийного жилья, вакцинации населения от коронавируса. Рабочая группа представит готовый доработанный документ через неделю.

Катунь24