ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Жители Алтайского края дополнили своими предложениями программу «Единой России»

Горняк22
15 часов Ago

Какой должна быть программа работы у депутатов Госдумы следующего созыва? На этот вопрос ответили более трех миллионов россиян, в том числе жители Алтайского края. Их предложения легли в основу программы «Единой России» на федеральном уровне. Программу обсудили в Барнауле.

Пожелания россиян для федеральной программы собирали с помощью специального интернет-портала. По такому же принципу формируется программа «Единой России» на выборы депутатов АКЗС. Два месяца ее разрабатывали эксперты из различных отраслей.

На заседании отметили, что региональная программа должна разрабатываться с оглядкой на федеральную. Нужно помнить об увеличении темпов социальной газификации, переселения из аварийного жилья, вакцинации населения от коронавируса. Рабочая группа представит готовый доработанный документ через неделю.

Катунь24

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