Катунь24: Жителя Алтайского края осудили за изнасилование 62-летней женщины

27-летний житель Шелаболихинского района ранее был неоднократно судим.

Фото: pixabay.com

Преступление мужчина совершил в январе 2021 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, осужденный проник в одну из квартир города Барнаула, где проживала 62-летняя женщина. На предложение вступить с ним в интимные отношения потерпевшая ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой в Барнауле. Обманув девушку, он убедил её отвезти его на своём автомобиле в один из районов города. Когда они оказались в безлюдном месте, преступник ударил женщину по голове, после начал душить, угрожая убить. 37-летняя потерпевшая сообщила о наличии у нее на банковской карте денежных средств, после этого мужчина потребовал от женщины перевести деньги ему на счет, а затем сел за руль ее автомобиля и скрылся с места преступления.

Во время предварительного следствия насильник не признал свою вину. Следователи регионального управления собрали достаточные доказательства, которые суд принял во внимание. Мужчине назначили 15 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катунь24