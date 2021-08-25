Катунь24: Жители Алтайского края смогут принять участие в разработке нового стандарта школ

Образование нового типа, уверена руководитель «Сириуса» Елена Шмелева, должно быть во многом основано на обратной связи с педагогами, самим школьниками и их родителями.

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Российское образование пора системно менять, уверена руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. На встрече с президентом Владимиром Путиным она прямо высказалась: «Недостаточно просто вставить новые окна, покрасить стены, побелить потолок». Требуются глубинные перемены. «В школы нужно вернуть человеческое достоинство», — сказала она.

«Школы должны стать новыми по своему содержанию, по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Мы предлагаем разработать стандарт новой школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта – расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри школы, так и снаружи», – подчеркивает Шмелева.

Председатель регионального Совета родительской общественности Алтайского края Анна Паутова согласна с инициативой: голос родителей имеет значение и должен учитываться.

«Это вопросы, связанные с питанием, учебной нагрузкой, количеством домашних заданий, их целесообразностью – когда, скажем, первоклассникам задают презентации в Power Point», – отметила Паутова.

Комментируя инициативу, президент Владимир Путин подчеркнул: важно учитывать опыт образовательного центра «Сириус», филиалы которого сейчас работают в большинстве регионов страны.

«Прошу вас использовать те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены в работе по линии «Сириуса», в деятельности, связанной со всей школьной системой Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.

Представительство «Сириуса» в Алтайском крае – центр «Талант 22». Школьники региона уже могли оценить новаторство и личностную ориентацию новой модели обучения. Одна из характерных черт– специализированные инженерно-технические классы, которые позволяют полноценно раскрыться талантливым ребятам.

«Для ребят этих классов образовательный процесс приобретает новый формат: усиливается практическая направленность профильных предметов (математика, физика, информатика), происходит формирование компетенций будущего инженера,» – рассказала руководитель «Таланта 22» Татьяна Денисенко.

Также при новых стандартах педагогов могут освободить от излишней бумажной отчетности. Это даст им больше времени на повышение квалификации и сам образовательный процесс. На этом также настаивает Елена Шмелева. Председатель Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев отмечает, что решение этого вопроса давно назрело.

«Елена Владимировна выражает этим боль учителей. Потому что сегодня все эти бумажки, отчетности мешают педагогу учить и воспитывать детей. У него на это просто катастрофически не хватает времени. Плюс – педагоги люди умные, и понимают, что эти бумажки ничего не решают», – подчеркивает Абдуллаев.

Шмелева предлагает заменить все формы отчетности одной-единственной, предоставляемой в электронном виде. И, наконец, особое внимание в новой школе уделят инклюзивной среде – чтобы ребята, которые сейчас не могут обучаться очно из-за особенностей здоровья, могли проходить полноценную социализацию.

Катунь24