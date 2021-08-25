Катунь24: Жительница Барнаула Алтайского края предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ

Барнаульским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы города Барнаула Алтайского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда сильнодействующих веществ).

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По версии следствия, обвиняемая через интернет приобрела в Республике Казахстан запрещенные препараты для похудения, содержащие в своем составе вещество сибутрамин общей массой 117 граммов, которое в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации» отнесено к сильнодействующим веществам.

Указанные препараты перемещены обвиняемой через Государственную границу Российской Федерации посредством международного почтового отправления.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Промышленный районный суд города Оренбурга Оренбургской области, находящийся в месте пересечения почтового отправления Государственной границы Российской Федерации.

Катунь24