Катунь24: Жители Октябрьского района Барнаула лишатся горячей воды
Её отключат на 12 часов сегодня, 25 августа 2021 года.
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Без горячей воды останутся 8 244 жителей Октябрьского района Барнаула. Её перекроют в 72 дома, пяти детских садах, трёх больницах и трёх школах, сообщает пресс-служба СГК.
Специалисты Сибирской генерирующей компании будут проводить ремонт 20 метров тепловой сети и замену задвижки в тепловой камере на улице Петра Сухова. В компании приносят горожанам извинения за предоставленные неудобства.
Горячая вода будет недоступна жителям указанного района с 9:00 до 21:00. Списки адресов домов, где отключат воду, можно посмотреть в Telefram-канале СГК.