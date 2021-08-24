Катунь24: Жители Алтайского края смогут узнать о расположении 90 пунктов вакцинации в системе 2ГИС

2ГИС дополнил информацию о местах, где можно сделать вакцину от коронавируса: на картах теперь отображаются 7 тысяч пунктов вакцинации, больше всего — в городах России и Казахстана.

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Добавлять пункты на карту 2ГИС начал зимой. Сейчас на картах сервиса уже более 6500 таких точек в России, 300 — в Казахстане, около 200 в столицах Киргизии и Узбекистана. В Москве количество стационарных точек вакцинации превышает 430, в Санкт-Петербурге составляет около 200, в Новосибирске — около 100. В Алтайском крае таких пунктов 90 – 86 стационарных и 4 мобильных.

Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в ТЦ, многофункциональных центрах обслуживания населения (МФЦ), администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях (например, на заводах). По данным 2ГИС, чтобы найти пункты, нужно набрать в системе слово «вакцина» и выбрать предложенную подсказку «вакцинация от COVID-19» — сервис покажет все точки на карте.

В России информация о местах вакцинации в 2ГИС дополнена благодаря сотрудничеству с Центрами управления регионами, сведения регулярно обновляются. Данные обо всех пунктах, как частных, так и государственных, были верифицированы ЦУР с региональными Минздравами.

«С Министерством здравоохранения Алтайского края ЦУР провел большую работу, чтобы актуализировать расположение пунктов вакцинации — вплоть до широты и долготы. Для нас очень важно, чтобы каждый человек, находящийся в регионе, имел возможность за пару кликов узнать, где можно поставить прививку и защитить себя и своих близких. Кстати, на сегодня большая часть сотрудников ЦУР привита обоими компонентами «Спутника». Те, кто еще не привился или привился, но не полностью, сделают это в ближайшее время. Мы со своей стороны поддерживаем вакцинацию на своем примере», — подчеркнул руководитель ЦУР Алтайского края Евгений Нечепуренко.

В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.

На 23 августа в Алтайском крае, по данным регионального Минздрава, привиты полностью 471 248 человек, первый компонент поставили 100 485, уже повторно привиты 1124 человека.

Катунь24