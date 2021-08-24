Катунь24: Житель Алтайского края выиграл юношеское первенство Европы по боксу

Артём Рослов стал победителем в весовой категории 70 кг, сообщает «Алтайский спорт».

Фото: Федерация бокса России

Соревнования завершились 20 августа 2021 года. Первенство Европы среди юношей и девушек 13−14 лет проходили в Сараево (Босния и Герцеговина). Спортсмены состязались в 13 (у девушек) и 16 (у юношей) весовых категориях. Российские боксеры выступили в 24 финальных поединках.

Золотую медаль в копилку сборной принес представитель каменского отделения СШОР «Алтайский ринг», учащийся гимназии № 5 Артём Рослов. Он стал первым в весовой категории 70 кг, победив украинца Александра Третьякова.

Суммарно российские боксеры завоевали 28 наград из 29 возможных и стали победителями в общекомандном зачете первенства Европы среди юношей и девушек 13−14 лет. В активе сборной России оказались 19 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Катунь24