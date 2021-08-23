Катунь24: Жители Алтайского края могут присоединиться к акции «Экскурсионный флешмоб»

Открыт приём заявок на участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», которая пройдёт 28 августа.

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К проекту в очном формате смогут присоединиться свыше 600 человек. Бесплатный досуг им предлагают в 40 локациях. На страницах региональных маршрутов размер большинства групп варьируется от 10 до 25 человек, к вузовским онлайн-экскурсиям смогут присоединиться по тысяче зрителей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Участникам акции напоминают, что записаться можно лишь на одну экскурсию. Чтобы поменять запись, необходимо связаться с региональным координатором проекта по телефону (3852) 20-61-01 (Анна Скобова).

Также организаторы отмечают, что если при отправке заполненной формы через сайт excursmob.ru на экране появляется надпись об ошибке и предложение повторить попытку позже, снова записываться на экскурсию не нужно. Внесенные записи уже сохранены в базе данных.

Катунь24