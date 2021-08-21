Катунь24: Жителю Алтайского края грозит до двух лет тюрьмы за шесть спиленных деревьев

Из деревьев он сделал столбы для забора.

Фото: pixabay.com

В мае 2021 года 50-летний мужчина на окраине села Новокармиха Волчихинского района спилил шесть осин. Деревья он распилил и на своей машине ВАЗ 2104 увёз домой. Из стволов он сделал столбы для своего забора.

Как рассказали в региональном управлении МВД, мужчина свою вину отрицать не стал. Все деревья селянин подобрал по одинаковой толщине. Сумма ущерба составила примерно десять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Мужчине грозит штраф до пятисот тысяч рублей либо же лишение свободы на срок до двух лет.

Катунь24