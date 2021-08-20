Катунь24: Жительница Барнаула, пострадавшая от взрыва газа в квартире, умерла в больнице

Всё время с момента госпитализации пострадавшая находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: Катунь 24

Напомним, 28 июля 2021 года жильцы дома на улице Молодежной, 37 услышали хлопок. Оказалось, что это был взрыв газа. Волной выбило окна, сорвало обшивку с балкона, а также сломало перегородку между квартирами.

От произошедшего пострадали 69-летняя женщина и её соседка, 7-летняя девочка. Как уточнили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, пострадавшая горожанка не жила в этой квартире, а приходила, чтобы поухаживать за родственником, своим братом. В тот день она готовила ему еду. Когда случился взрыв, мужчина находился в коридоре, и не пострадал.

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Жильцов из двух подъездов после произошедшего эвакуировали, женщину доставили в больницу. Сегодня, 19 августа 2021 года, стало известно, что она скончалась. Факт смерти потерпевшей подтвердили katun24.ru в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Все время нахождения в больнице она была в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование. Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Они оценят, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации газового оборудования. 29 июля 2021 года возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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