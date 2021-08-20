Катунь24: Жители Алтайского края могут получить скидку на проезд в купе поезда

Скидки при покупке билетов будут действовать до 23 декабря 2021 года.

Фото: pixabay.com

Купить билет в купе по сниженной стоимости граждане смогут при выкупе всех мест в купе с момента начала продаж и до 6 дней до даты отправления включительно. В них будет действовать скидка в 10 %. Если же билеты будут куплены за 5 дней и менее до отправления поезда, размер скидки составит 20 %, уточняет пресс-служба Западно-Сибирской ж/д.

Скидки не будут суммироваться с другими спецтарифами, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, по специальным талонам, по воинским и железнодорожным транспортным требованиям. Подробности акции можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Катунь24