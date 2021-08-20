Катунь24: Житель Алтайского края пошёл в лес за ягодами и грибами, а в итоге застрелил лося. Теперь он пойдёт под суд

В отношении охотника возбудили уголовное дело.

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В полицию обратился егерь, который рассказал, что в 20 километрах от села Чеканиха в лесу он обнаружил место забоя лося. На место приехали правоохранители, которые изъяли голову и фрагменты шкуры животного со сквозными отверстиями.

Неравнодушные граждане сообщили полицейским, что видели незнакомый автомобиль «УАЗ-Патриот». Буквально по горячим следам правоохранители нашли хозяина машины и узнали место жительства. Подозреваемым оказался 41-летний житель Новоалтайска. Как удалось выяснить, мужчина вернулся с удачной охоты, положил мясо в холодильник и лёг отдыхать.

Во время обыска у него изъяли оружие, мясо животного и кроссовки.

Охотник отрицать вину не стал и рассказал, что поехал за ягодами и грибами в Усть-Пристанский район. Но на лесной поляне увидел пасущихся четырех лосей, и так как у него с собой было ружьё, решил подстрелить одного из них. После этого разделал тушу, а мясо разложил в пакеты и увёз домой.

Сумма ущерба от действий браконьера составила 80 000 рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24