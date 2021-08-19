Катунь24: Житель Новосибирска обезглавил знакомого под Новый год: его ждёт суд

Тело 48-летнего мужчины без головы обнаружили 3 января 2021 года в одной из квартир Новосибирска.

Фото: Следственный комитет

Как рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области, было установлено, что жестокое преступление совершил 31 декабря 2020 года в ночное время его 51-летний знакомый, с которым они вместе распивали спиртные напитки.

Между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего взял нож и отрезал им голову. С места совершения преступления убийца скрылся.

Злоумышленника задержали, свою вину в совершении убийства он полностью признал. Дело направлено в суд.

Катунь24