Катунь24: Жители Рубцовска временно останутся без холодной воды
Это связано с плановой остановкой гидроузла для проведения ремонта оборудования, очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации.
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Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владимир Пьянков.
Воды в домах горожан не будет с 3:00 21 августа до 22:00 22 августа 2021 года.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности рекомендовали обеспечить запас воды. А рынкам, парикмахерским и предприятиям общественного питания рекомендовали приостановить работу на это время.