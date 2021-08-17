Катунь24: Жители Рубцовска временно останутся без холодной воды

Это связано с плановой остановкой гидроузла для проведения ремонта оборудования, очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации.

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Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владимир Пьянков.

Воды в домах горожан не будет с 3:00 21 августа до 22:00 22 августа 2021 года.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности рекомендовали обеспечить запас воды. А рынкам, парикмахерским и предприятиям общественного питания рекомендовали приостановить работу на это время.

Катунь24