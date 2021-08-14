Катунь24: Жильцы многоквартирного дома в Барнауле опасаются, что однажды потолок рухнет им на головы

Дом на улице Смирнова, 79 давно признали аварийным, но до переселения ждать ещё несколько лет.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жильцы многоквартирного дома в Барнауле опасаются, что однажды потолок рухнет им на головы

В 11 квартире барнаульского дома на улице Смирнова, 79 сейчас живёт 6 человек. Это семья с двумя маленькими детьми, инвалид-колясочник и бабушка 76-ти лет. Штукатурка с потолка давно обваливается во всех комнатах. В феврале этого года очередь дошла и до Татьяны Ащепковой. Она была на кухне, когда большой кусок штукатурки упал на пол. Пенсионерка позвонила в ЖЭУ. Утром сотрудники приехали и установили временную балку. Временную, как и весь этот дом. В 2014 году его признали аварийным, а значит, подлежащим расселению и сносу.

«Я прям не знаю даже, что делать. Так и помру. Дедушка не дождался расселения. И я теперь не дождусь расселения», — делится Татьяна Ащепкова.

Случившееся Татьяну Павловну не удивило. Она живёт в этом доме с 18 лет. Каждую весну потолок протекал. И каждый раз жители дома обращались в районную администрацию с жалобами и обращениями. А чтобы штукатурка не упала ночью на голову, женщина просто отодвинула кровать подальше от окна.

В 2019 году дом вошёл в федеральную программу о переселении граждан из аварийного жилищного фонда. С тех пор удалось переселить 17 семей. По условиям программы, дом должен быть полностью расселён до 31 декабря 2023 года. Но очередь на расселение большая. В Барнауле сейчас больше 200 домов признаны аварийными. Их жильцам администрация предлагает ждать своей очереди во временном жилье.

Татьяне Павловне сразу предложили переехать во временное жилье. Но пенсионерка и думать не хочет о лишних переездах. Да и передвигается женщина с трудом. Нескольким семьям удалось ускорить процесс переселения через суд, который обычно остаётся на стороне жильцов. Тратить силы на судебный процесс Татьяна Павловна тоже не хочет. Сотрудники ЖЭУ убедили её переехать хотя бы в соседнюю комнату, когда та освободится. Там безопаснее. Около трёх лет назад после обрушении в ней отремонтировали участок крыши.

Жители дома опасаются, что когда опустеет больше квартир, появятся мародёры. Да соседи часто поступают неблагоразумно. Одни забрали с собой при переезде входную дверь, а другие батарею. Поэтому пока неизвестно, как дом перенесёт эту зиму.

Катунь24