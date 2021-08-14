Катунь24: Жителям Алтайского края расскажут об услугах Фонда соцстрахования

В регионе пройдет интернет-форум, на котором дадут ответы на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

17 августа 2021 года состоится интернет-форум с участием управляющего Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Татьяны Валерьевны Петровой. Она расскажет о государственных услугах Фонда социального страхования РФ в 2021 году. Вопросы можно оставить в соответствующей форме на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24