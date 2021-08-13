Катунь24: Жителя Барнаула осудили за убийство директора фирмы «Наследие»

Ранее мужчина работал водителем в фирме потерпевшей, но его уволили, поскольку он не справлялся со своими обязанностями.

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Мужчина находился в квартире директора фирмы. В какой-то момент между ними возник конфликт, и мужчина 12 раз ударил женщину по различным частям тела.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сотрудники фирмы поясняли, что он являлся давним знакомым потерпевшей, сыном ее умершей подруги.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, пояснили в краевой прокуратуре.

Катунь24