Катунь24: Жительница Алтайского края привязала собаку к ограде детсада и убежала
Избавиться от четвероногого друга женщина решила в пять утра.
Фото: Паблик «Инцидент Барнаул»
В новоалтайском микрорайоне Белоярск рано утром женщина затянула на шее щенка колготки и привязала животное к ограде детского сада.
Люди, которые увидели это из дома напротив, стали кричать, но женщина лишь убежала.
Видео с брошенным грустным псом появилось в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».
«До каких пор люди будут издеваться над несчастными животными. Откуда столько жестокости?» — прокомментировала ситуацию женщина, которая загрузила видео в соцсеть.
О дальнейшей судьбе пса неизвестно. Что подтолкнуло женщину оставить питомца одного, остаётся неясным.
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