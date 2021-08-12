Катунь24: Жительница Алтайского края привязала собаку к ограде детсада и убежала

Избавиться от четвероногого друга женщина решила в пять утра.

Фото: Паблик «Инцидент Барнаул»

В новоалтайском микрорайоне Белоярск рано утром женщина затянула на шее щенка колготки и привязала животное к ограде детского сада.

Люди, которые увидели это из дома напротив, стали кричать, но женщина лишь убежала.

Видео с брошенным грустным псом появилось в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

«До каких пор люди будут издеваться над несчастными животными. Откуда столько жестокости?» — прокомментировала ситуацию женщина, которая загрузила видео в соцсеть.

О дальнейшей судьбе пса неизвестно. Что подтолкнуло женщину оставить питомца одного, остаётся неясным.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24