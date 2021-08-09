Катунь24: Жителя Алтайского края задержали из-за семи срубленных берёз

Житель села Верх-Чуманка Баевского района стал фигурантом уголовного дела из-за того, что он спилил с помощью бензопилы несколько деревьев.

Фото: pixabay.com

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина 1973 года рождения спилил березы и перевез на автомобиле ЗИЛ в деревню. В ходе обыска у подозреваемого изъята бензопила, автомобиль и дрова.

Мужчина свою вину признал полностью и сообщил, что срубил деревья по указанию своего знакомого. Ущерб от его действий устанавливается.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24