Катунь24: Жительница Барнаула трижды не смогла получить «школьную» выплату на дочь

По её словам, деньги не выплачивают якобы из-за совпадения ФИО, даты рождения, СНИЛСа и полиса с жительницей Екатеринбурга.

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Свою историю горожанка рассказала в паблике «Инцидент Барнаул».

«В первый раз мне пришел отказ, где было написано, что выплата уже произведена, я обратилась лично на приём в ПФР и оказалось, что есть девочка у которой ф.и.о и дата рождения, СНИЛС, а также полиса схожи, только она родилась и живёт в Екатеринбурге. Мы подали снова, и снова мне отказали, в третий раз мне предложили поменять СНИЛС, мы поменяли и снова отказ», – пишет женщина.