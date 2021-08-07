Катунь24: Житель соседнего региона попался в Алтайском крае на продаже килограмма героина

В Алтайском крае осудят мужчину из Новокузнецка за хранение и сбыт героина в особо крупном размере.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали жителя Кузбасса в Ельцовском районе в момент совершения сделки по продаже около 1 кг героина. Партию наркотика обвиняемый оценил в 20 тысяч долларов США.

Позже оперативники обнаружили по месту жительства мужчины ещё три свёртка с героиносодержащей смесью общей массой свыше 1,2 кг, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю. Мужчина свою вину признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд.

Катунь24