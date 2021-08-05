Катунь24: Жирафы оказались социальными животными с матриархатом

Вопреки стереотипам о недружелюбности жирафов выяснилось, что они образуют сложную социальную структуру, в которой даже «бабушки» вовлечены в заботу о потомстве.

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Британские учёные Зои Мюллер и Стивен Харрис из Бристольского университета опубликовали статью, в которой рассказали о новых фактах из жизни этих необычных животных. Краткий пересказ их работы приводит naked-science.ru.

Проанализировав 404 статьи, посвящённые жизни жирафов, учёные установили, что эти животные, несмотря на то что одиночки действительно встречаются довольно часто, собираются в группы, состоящие из особей разного возраста, где старшие проявляют заботу о младших. Есть также и сообщения о том, что жирафы, как слоны и приматы, оплакивают умерших сородичей.

Самцы чаще переходят из группы в группу или уходят жить в одиночестве, что может указывать на матриархат.

Сохранение «пожилых» самцов и самок после репродуктивного возраста (примерно в 20 лет при продолжительности жизни в 30 лет) позволяет им участвовать в заботе о потомстве. Считается, что это повышает приспособленность популяции в целом и характерно лишь для высоко социальных животных — людей, слонов, некоторых приматов и китов.

Катунь24