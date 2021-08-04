Катунь24: Жителей нескольких регионов России предупредили о смерчах

В ряде российских регионов в ближайшие дни существует риск образования смерчей, рассказала специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 1».

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Мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове, а также на северо-востоке Центрального района страны.

Метеоролог считает, что вероятность формирования смерчей невелика, но исключать её нельзя.

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Катунь24