Катунь24: Жителей нескольких регионов России предупредили о смерчах
В ряде российских регионов в ближайшие дни существует риск образования смерчей, рассказала специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 1».
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Мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове, а также на северо-востоке Центрального района страны.
Метеоролог считает, что вероятность формирования смерчей невелика, но исключать её нельзя.
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