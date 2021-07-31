Катунь24: Жительница Бийска украла кошелек с прилавка магазина
Потерпевшая просто выложила его на несколько минут.
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По информации правоохранительных органов, в одном из торговых павильонов женщина положила на прилавок кошелек и отвлеклась на пару минут. Когда потерпевшая вернулась, то от ее вещей уже не осталось и следа. Разговор с продавцом не дал никакого результата.
Как оказалось, кошелек украла ранее судимая 65-летняя бийчанка. Она во всем призналась и вернула похищенные 37 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».