Катунь24: Жительница Бийска украла кошелек с прилавка магазина

Потерпевшая просто выложила его на несколько минут.

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По информации правоохранительных органов, в одном из торговых павильонов женщина положила на прилавок кошелек и отвлеклась на пару минут. Когда потерпевшая вернулась, то от ее вещей уже не осталось и следа. Разговор с продавцом не дал никакого результата.

Как оказалось, кошелек украла ранее судимая 65-летняя бийчанка. Она во всем призналась и вернула похищенные 37 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Катунь24