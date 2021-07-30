Катунь24: Жители Алтайского края опасаются перебоев с поставкой курицы

Резонанс в обществе возник после крупного пожара на бийском предприятии «Алтайский бройлер». Он произошёл 3 июля 2021 года. Площадь возгорания составила больше 2,5 тысячи квадратных метров.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители Алтайского края опасаются перебоев с поставкой курицы

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Продавцы продовольственных магазинов отмечают, всю прошлую неделю мясо куриц на прилавках не оставалось уже ко второй половине дня. Покупатели скупали буквально всё.

Нам прокомментировали ситуацию в компании «Алтайский бройлер». Руководство заверило: возобновить производство в полной мере они планируют осенью этого года.

«В результате пожара на заводе по убою и переработке мяса птицы выпуск готовой продукции временно приостановлен. В настоящий момент закончен демонтаж повреждённых металлоконструкций. Эксперты приступили к обследованию повреждённых цехов. Для хранения готовой продукции в настоящий момент наши специалисты занимаются подготовительными работами по строительству временного склада», — объяснил руководитель филиала «Алтайский бройлер» Румиль Зинюров.

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