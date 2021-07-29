Катунь24: Жители Алтайского края смогут отдохнуть со скидкой

Авиабилеты для семейных путешествий по России будут продавать по льготным ценам. Соответствующее постановление утвердили в правительстве страны.

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В перечень субсидируемых вошли 46 маршрутов. Это популярные у туристов города: Казань, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск, Ростов-на-Дону. Так, жители Алтайского края могут по сниженным ценам отправиться на отдых через Новосибирск в Нижний Новгород, Воронеж или Калининград.

«В условиях пандемии Калининград второй год востребован туристами в Алтайском крае. Летом там можно рассчитывать на пляжный отдых в ближайших городах – Зеленограде, Светлогорске. Осенью и весной это экскурсионное направление. Из-за того что Европа закрыта, чтобы урвать хотя бы кусочек Европы, люди едут туда», – говорит президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

Льготные билеты будут стоить от 4,6 до 10,9 тыс. руб. в зависимости от направления. Скидкой можно будет воспользоваться в рамках семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

«Субсидируемые перелёты способствуют развитию внутреннего туризма, но всё зависит от итоговой цены билетов. Я буквально позавчера продавала субсидируемые билеты для пенсионеров во Владивосток. Там обычная цена 34 тыс. руб., а субсидированная 13 тыс. Конечно, это очень хорошее подспорье», – отметила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в РФ в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей. Начало продажи льготных билетов ожидается в середине августа.

Катунь24